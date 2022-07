Stiri pe aceeasi tema

- Preturile medii de consum in iunie 2022 fata de luna mai au crescut cu 2,21%, informeaza Biroul National de Statistica. Cel mai mult s-au scumpit serviciile prestate populației. Totodata, potrivit datelor statistice, acum un an, prețurile medii de consum erau 31,83% mai mici decat sunt astazi.

- In weekendul din 18-19 iunie, in sectoarele Capitalei vor fi desfașurate diverse targuri cu produse autohtone.In sectorul Centru vor fi organizate iarmaroace cu fructe și legume ale producatorilor locali, pe urmatoarele adrese: strada V.

- Prețurile alimentelor au explodat, iar datele comparate din ultima luna arata ca pentru un coș de cumparaturi romanii achita, in luna iunie 2022, cu 40 de lei in plus fața de luna mai. Un coș de cumparaturi cu alimente de baza costa in luna mai 159 lei, iar in luna iunie achita cu 20% mai mult.Cu cat…

- ” Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Paval Holding SRL intra in actionariatul companiilor Farmacia Tei SRL si Bebetei Investments Group SRL”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune trebuie autorizata de…

- Atacul cibernetic produs vineri dimineata asupra mai multor site-uri ce apartin unor institutii publice si organizatii private din Romania a fost revendicat de gruparea de criminalitate cibernetica ˜Killnet si este justificat de acestia prin faptul ca statul roman sprijina Ucraina in conflictul militar…

- Peste 190 de societati comerciale și persoane fizice din Capitala au fost controlate in ultimele zile de polițiști, impreuna cu DSV, ITM și DSP, pentru prevenirea și combaterea comerțului ilicit cu produse agroalimentare. Au fost date 67 de amenzi in valo

- Studiu Reveal Marketing Research – Peste jumatate dintre romanii din mediul rural consuma paine zilnic in comparație cu doar o treime dintre cei din mediul urban; – In preajma sarbatorilor pascale, jumatate dintre romani declara ca vor prepara cozonacul in casa, iar jumatate ca il vor cumpara; – In…

- Japonia intenționeaza sa trimita un avion al Forțelor apararii in Polonia cu o incarcatura umanitara pentru a ajuta țarile care gazduiesc refugiați ucraineni. Misiunea de oferire a ajutorului umanitar din Japonia va dura cel puțin pina la sfirșitul lunii iunie. Avionul de transport C-2 va livra in mod…