Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea dintre noi ne aducem aminte de celebrele imagini cu Nea Marin Miliardar care-și ducea papornița pe plaja de la Olimp, plina cu praz. Este un model tipic romanesc care, din pacate, se regasește și in aceste zile, atat pe litoralul romanesc, cat și pe cele mai insorite plaje din Bulgaria,…

- Un client a plecat furios din vacanța din Mykonos, de pe litoralul grecesc, dupa ce a declarat ca a fost inșelat și forțat sa cheltuiasca sute de lire sterline pe un pranz ușor. Cu o nota de plata enorma, turiștii au declarat ca au ramas șocați de prețurile practicate de restaurant, in timp ce incercau…

- Sezonul estival este in plina desfașurare, iar mulți romani aleg sa iși petreaca vacanța in Grecia. Tu știi cat costa doua șezlonguri și o umbrela pe una dintre cele mai cunoscute plaje de pe insula? Prețurile sunt surprinzatoare. Cat costa doua șezlonguri și o umbrela in Thassos Thassos se numara printre…

- Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu a cochetat cu televiziunea, in urma cu 26 de ani. In paralel, s-a pregatit și pentru scena, fiind actrița cu diploma. Mariana Moculescu recunoaște ce salariu primea de la Antena 1, in anul 1997, in exclusivitate pentru Playtech Știri, dar și cat caștiga acum…

- Care sunt orașele din Romania unde angajații au beneficiat de cele mai mari creșteri de salarii? Aflați in randurile urmatoare care sunt acestea și ce salarii medii nete au angajații in 2023. In ce orașe s-au inregistrat cele mai mari creșteri de salarii Nivelul de trai a crescut foarte mult in ultima…

- Salariul minim in Romania este rușinos, in special, daca il aliniem la cele din Europa, insa mulți angajați nu iși pot permite luxul de a pleca sa munceasca afara. Cu toate greutațile care intervin, numarul romanilor care aleg calea strainatații este in creștere, iar acest lucru este datorat salariilor…

- Sezonul estival vine la pachet cu numeroase țepe primite de turiști. Ce au patit niste romani care au vrut sa petreaca o luna in Grecia, intr-un loc in care și-au facut rezervare inca din luna decembrie a anului 2022. Cand au ajuns la locuința cu pricina, au ramas fara cuvinte. „Totul este lipicios…

- Kaufland a informat ce salarii ofera angajaților din diverse departamente. Așadar, cați bani caștiga un angajat Kaufland care se ocupa de carucioarele clienților. Salariul este jenant, ar spune mulți dintre romani. Cat caștiga angajatul care se ocupa cu cirucioarele de la Kaufland. Salariul, de 3-4…