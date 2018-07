Stiri pe aceeasi tema

- O companie de pariuri sportive a lansat o oferta speciala privind nivelul indicelui ROBOR la 3 luni, pariorii putand miza ca indicele la 3 luni va atinge nivelul de 3,5% pana la 31 iulie, iar pana la finalul anului va atinge pragul de 4%.Tudorel Toader explica care va fi misiunea viitorului…

- FCSB iși dorește sa umple Arena Naționala la derby-ul cu Dinamo de duminica, de la ora 21:00, și s-a gandit sa puna la bataie un premiu uriaș pentru a-i atrage pe oameni la stadion. Echipa lui Dica a pornit sezonul cu o infrangere, 0-1 in fața Astrei, și suporterii sunt demoralizați. ...

- Dinamo are obiectiv calificarea in primele 6 echipe ale Ligii 1, dar ofera titularilor salarii mult mai mici fața de rivali. Noul sezon sta sa inceapa, iar "cainii roșii" spera sa spele rușinea istorica de sezonul trecut, cand au picat in umilitorul play-out. ...

- La finalul saptamanii trecute au avut loc doua meciuri deosebit de interesante in Liga Companiilor, fiind angrenate formații aflate in prima jumatate a clasamentului. Deosebit de echilibrat a fost duelul dintre Inter Conti și Egger, care a fost decis de reușita lui Edy Julei. Confruntarea dintre ...

- Steaua si Rapid joaca, de la ora 20:30, pe Arena Nationala, meciul decisiv pentru stabilirea echipei care va reprezenta Liga 4 Bucuresti la barajul pentru Liga 3. Transmis de Digi Sport si Telekom Sport, meciul va putea fi urmarit in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, iar giulestenii au doua variante…

- Steaua a remizat in meciul din prima etapa cu Dinamo, scor 1-1, astfel ca acum este obligata sa castige meciul cu AS Tricolor pentru a mai spera la primul loc in clasamentul din play-off. Acum, ros-albastrii sunt obligati sa castige ambele meciuri, atat cel de astazi cu AS Tricolor, cat si cel cu…

- Dinamo și FC Botoșani se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in derby-ul play-out-ului. Duelul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 21:30, Dinamo - FC BotoșaniClick AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Dinamo:…

- Pe piața rezidențiala timișoreana, oferta de apartamente noi influențeaza in mod direct prețul apartamentelor vechi. Dezvoltatorii vor aduce in acest an 47 de noi ansambluri rezidențiale in orașul de pe Bega, ceea ce va ridica totalul proiectelor aflate in lucru la aproximativ 200, potrivit…