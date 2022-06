Cât le dă guvernul grecilor pentru a-și schimba produsele electrocasnice In Grecia, Guvernul va oferi pana la 700 de euro celor care vor sa-și schimbe aparatul de aer condiționat cu unul care consuma mai puțin. Acesta este un program prin care autoritațile de la Atena vor reduca facturile la energie. Sunt incluse și frigiderele. Grecii vor putea sa cumpere pana la trei produse electrocasnice noi: aparate de aer conditionat, frigidere sau congelatoare si vor beneficia o subventie de cuprinsa intre 30 și 50% din costul fiecarui produs. Prin acest program, guvernul de la Atena vrea sa reduca consumul de energie. Daca se vor folosi toți banii alocați, se va economisi cantitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

