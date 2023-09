Stiri pe aceeasi tema

- Alte ordonante de urgenta urmeaza sa apara pe parcursul urmatoarelor zile, a declarat, vineri, Daniel Anghel, Partener, coordonator servicii fiscale si juridice PwC Romania, facand referire la recentul proiect de lege privind unele masuri fiscal bugetare.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, despre pachetul de masuri fiscale, ca nu poate lasa o tara sa se duca in prapastie, pentru ca trebuie sa fim predictibili. El a precizat ca vorbim de niste masuri fiscale, nu despre o reforma fiscala, care in opinia sa trebuie data cu un an inainte sa fie…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” Timișoara (SCJUT), și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timișoara (CCIAT) au lansat „Spitalul nostru”, un proiect prin care se face apel la mediul de afaceri local. Practic, antreprenorii vor sponsoriza diferite mici investiții in spital, dar…

- Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, ca a avut o intalnire cruciala cu reprezentanții Confederației Patronale "Concordia" și ai Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

- Romania este dependenta de banii europeni, iar ajustarea fiscala, adica reducerea treptata a deficitului bugetar, este necesara, insa fara reforme pe toate palierele – cheltuieli, venituri, administrare fiscala – nu se poate realiza, sustine Daniel Anghel, Partener, coordonator servicii fiscale si juridice…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a declarat ca regreta ca din cadrul institutiei pe care o conduce a aparut un proiect de ordonanta de urgenta total neadevarat si a precizat ca "cine se ocupa cu asemenea magarii a dat in spatiul public un proiect de ordonanta de urgenta neactualizat". El…

- Modificarea sistemului de taxe, un subiect care recent a luat amploare in spațiul public, este inevitabila pe fondul unei tot mai probabile depașiri a țintei de deficit bugetar pentru acest an, situație care ar putea duce la pierderea unor fonduri europene și la creșterea costului de imprumut pentru…

- In prezent, Guvernul pregatește o serie de majorari semnificative de taxe și impozite, cuplate ca taieri de facilitați fiscale pentru agricultura și construcții, supraimpozitari pentru mediul de afaceri, precum și eliminarea voucherelor de vacanța.Confederația Patronala Concordia și Consiliul…