- Reprezentanții Direcției Județene de Statistica Mureș au publicat, in data de 31 martie 2022, pe pagina web a instituției, www.mures.insse.ro, Anuarul Statistic al Județului Mureș 2021. Potrivit documentului citat, in anul 2020 in județul Mureș erau inscrise in circulație 185.638 de autoturisme, din…

- Reprezentanții Direcției Județene de Statistica Mureș au publicat, in data de 31 martie 2022, pe pagina web a instituției, www.mures.insse.ro, Anuarul Statistic al Județului Mureș 2021. Potrivit documentului citat, in anul 2020 in județul Mureș s-au inregistrat 8.340 de decese, cu 1.042 mai multe comparativ…

- Reprezentanții Direcției Județene de Statistica Mureș au publicat, in data de 31 martie 2022, pe pagina web a instituției, www.mures.insse.ro, Anuarul Statistic al Județului Mureș 2021. Potrivit documentului citat, in anul 2020 in județul Mureș au fost consemnate 2.027 de casatorii, cu 1.204 mai puține…

- Consilierii județeni au aprobat joi, 14 aprilie, intr-o ședința ordinara de lucru, realizarea investiției "Reabilitare energetica și lucrari conexe – extindere mansarda existenta la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Targu Mureș, județul Mureș" in incinta imobilului…

- Pensia medie a fost anul trecut in județul Hunedoara de peste 2.100 de lei, cea mai mare valoare din țara, și de doar 1.273 lei in județul Botoșani, cea mai mica – anunța Institutul Național de Statistica. Diferența a fost de peste 850 de lei. In București, pensia medie a trecut cu puțin […] Articolul…

- Primaria Municipiului Targu Mureș recruteaza 121 de recenzori și 8 recenzori-șefi pentru etapa a doua a Recensamantului populației, interviul fața-in-fața, care va avea loc in teren, in perioada 16 mai -17 iulie. Selecția și instructajul persoanelor vor fi realizate de catre Direcția Județeana de Statistica…

- Industria județului Mureș a inregistrat in anul 2021 o evoluție favorabila comparativ cu anul precedent, a anunțat Direcția Județeana de Statistica Mureș, prin intermediul unui comunicat de presa care are ca tema evoluția principalilor indicatori economico-sociali in județul Mureș, in anul 2021. Potrivit…

- Riscul unei invazii ruse in Ucraina sporește tensiunea in Europa. NATO trimițe mai multe nave militare și avioane pe flancul estic al Alianței, iar președintele Chinei i-ar fi cerut lui Putin sa nu invadeze Ucraina pe durata JO de la Beijing. Departamentul de stat american a dat unda verde pentru ca…