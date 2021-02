Cât durează imunitatea după vaccinarea anti-coronavirus? Răspunsul lui Valeriu Gheorghiță Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid-19, Valeriu Gheorghița, spune ca imunitatea dupa vaccinarea anti-coronavirus ar trebui sa dureze cel puțin un an. „Avem date disponibile la opt luni care arata cat se poate de bine. Raspunsul imun se pastreaza, ceea ce inseamna ca anticipam o durata de cel puțin un an a acestui tip de raspuns imun. Dupa cum știm, studiile care evalueaza durata raspunsului imun se intind pe o perioada de 24 de luni, ceea ce inseamna doi ani. Aceasta perioada nu a fost aleasa intamplator pentru ca se anticipeaza chiar o durata a raspunsului imun care depașește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

