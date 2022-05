Stiri pe aceeasi tema

- Cele 6 MiG-uri vor ramane sa rugineasca la Marculești, așa cum a scris TIMPUL și pe 18 aprilie , Guvernarea in frunte cu Maia Sandu a refuzat sa vanda Ucrainei aeronavele sovietice. Chiar daca atunci „experții și comentatorii” scriau ca Ucraina nu ar fi cerut acest ajutor, sau ca aeronavele sunt doar…

- Ucraina a cerut Republicii Moldova sa ii ofere cele șase avioane MiG-29 care nu mai sunt utilizabile pentru a fi reparate și folosite de armata sa in razboiul cu invadatorii ruși. O solicitare in acest sens a fost facuta de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, in cadrul intrevederii la Kiev…

- Moldovenii nu vor razboi. Ei vor sa traiasca in pace și prosperitate, a declarat vicepreședintele Parlamentului, secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrincea, in cadrul unui briefing de presa. El a condamnat dur declarațiile președintelui Radei Supreme a Ucrainei facute dupa intilnirea cu Igor Grosu,…

- Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk a menționat ca a discutat la Kiev cu președintele Parlamentului, Igor Grosu despre „livrarea tehnicii militare și asistența in deminarea teritoriilor eliberate”. Totodata, acesta a menționat ca Ucraina „sprijina integritatea teritoriala a Moldovei…

- Rusia, din punct de vedere militar, nu are nicio sansa acum sa ajunga in regiunea transnistreana. Are de infruntat Ucraina, iar Ucraina are si rachete care pot sa-i scufunde navele cu desanti care vin in Odesa. Aceasta declaratie ii apartine fostului ministru al Apararii al Republicii Moldova, Anatol…

- Republica Moldova a primit chestionarul de la Comisia Europeana pentru completare pe data 11 aprilie, in Luxemburg. Documentul i-a fost transmis vicepremierului și ministrului de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu,, de catre comisarul pentru vecinatate si extindere Oliver Varhelyi, relateaza…

- Ucraina n-a cerut avioanele Republicii Moldova, care nici macar nu pot fi folosite, a declarat Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinau. Este vorba de ultimele șase avioane de lupta MiG 29 pe care le deține Republica Moldova. Acestea sunt avioane pe care Republica Moldova le-a moștenit…

- Președintele parlamentului, Igor Grosu a declarat ca in caz de confict armat in estul Ucrainei, teritoriul Republicii Moldova nu va fi afectat iar la moment analizele efectuate de instituțiile competente nu indica riscul unei invazii militare, noteaza Noi.md cu nordnews. Declarațiile au fost facute…