Stiri pe aceeasi tema

- Multe afaceri au fost prinse nepregatite in momentul in care, aparent din senin, au fost anuntate de catre autoritati incredibilele masuri de tip lockdown din starea de urgenta, in aceasta primavara. Pentru a putea supravietui, unele business-uri si-au regandit conceptul, iar mediul online, in cele…

- ​Evenimentul de vânzari cu reduceri Black Friday, devenit o obișnuința și în comerțul românesc, nu le aduce neaparat profit comercianților, a declarat, joi, managerul general al Fashion Days, unul dintre cele mai mari magazine online de haine și încalțaminte din România,…

- Ritmul de crestere al comertului electronic a accelerat puternic anul acesta pe plan local, in contextul declansarii pandemiei, procesul de achizitie dintr-un magazin online fiind dictat in primul rand de pret si apoi de timpul de livrare, notorietatea retailerului sau de recomandari.Potrivit…

- La o luna și jumatate de la inceputul școlii, Ministerul Educației face reactualizarea situației elevilor și profesorilor care nu au dispozitive sau acces la internet pentru școala online. Este vorba despre o adresa privind reactualizarea datelor in Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din…

- Romanii din diaspora primesc din ce in ce mai multe pachete de acasa. Din cauza restricțiilor de calatorie cauzate de pandemia cu noul coronavirus, mulți romani din strainatate nu s-au mai intors acasa de sarbatori. Numarul coletelor trimise de romani in strainatate a crescut, anul acesta, cu 35%. Coletaria.ro…

- Procentul de 44% analfabeți funcționali, depistat in 2018 dupa testele PISA, s-ar putea dubla pana anul viitor. Cu sau fara tablete, cu sau fara acces la internet, elevii acumuleaza masiv goluri in cunoștințe prin invațamantul on-line. Profesorii atrag atenția ca acest tip de educație nu poate substitui…

- "Am convenit cu expertii ca vom introduce obligativitatea de a purta masca in interiorul cladirilor pe intreg teritoriul Cehiei", a spus el. Numarul de cazuri zilnice a fost cu regularitate peste 500 in septembrie, deja cu mult mai multe decat un varf precedent de 377 de infectari pentru o zi in…

- Institutiile financiare nebancare (IFN) si-au castigat rapid popularitatea pe piata romaneasca de credite, nu e de mirare ca in ultimii ani si-au extins si gama de produse, cu care reusesc sa atraga tot mai multi romani. Debitorii sunt atat barbati cat si femei, persoanele tinere (de la 18…