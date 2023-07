Stiri pe aceeasi tema

- Toboganul mare de langa Parcul Central din Cluj-Napoca era cel mai frumos din oraș, inainte de 1989. Puține imagini s-au pastrat cu acesta. Una dintre rarele fotografii au fost postate pe un grup de Facebook, care readuce la viața amintirile orașului. Se pare ca un tobogan similar era și in Parcul Victor…

- Medicii trag un semnal de alarma cu privire la apa ținuta in sticla de plastic, pe care o consumam in zilele caniculare. Compuși chimici nocivi se transfera in apa atunci cand recipientele de plastic stau in soare, la temperaturi ridicate.

- Omenirea se afla in ”epoca vitezei”, dar inca suntem foarte departe de fenomenele care au loc in cosmos, mai precis in Calea Lactee. Oamenii de știința au descoperit stele care se deplaseaza cu o viteza imposibil de urmarit cu ochiul uman.Steaua numita J0927, se deplaseaza cu 1.420 mile pe secunda…

- Salata verde este o leguma pe care o consumam frecvent, mai ales in aceasta perioada si pe care nutritionistii ne recomanda sa o includem in meniul zilnic pentru beneficiile pe care aceasta le aduce sanatatii.Considerata una dintre cele mai sanatoase legu

- Vibratie a unui electron Reamintesc pentru puținii cititori ai site-ului care nu sunt familiarizați cu structura de baza a unui atom ca electronii sunt particule elementare, care impreuna cu nucleul atomului (care poate conține protoni și neutroni, particule compozite formate la randul lor din quarcuri)…

- Mai multi deputati PSD au depus la Senat un proiect prin care se propune permiterea si nesanctionarea, in anumite conditii, a manevrei autovehiculelor de depasire pe linia continua a ”obstacolelor de orice natura oprite, stationate sau care se deplaseaza cu o viteza mai mica de 30 km/h”. ”Prin manevra…