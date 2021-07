Cât de mult îngrașă înghețata? Nutriționistul Gianluca Mech spune ce poate conține! Cat de mult ingrașa inghețata? Nutriționistul Gianluca Mech spune ce poate conține! Cremoasa, dulce și rece. Așa s-ar descrie inghețata in cateva cuvinte. Ce ne-am putea dori mai mult decat un desert racoros intr-o zi torida de vara? Trebuie sa știm insa ca, la fel ca orice desert, inghețata este bogata in calorii, zahar și grasimi. Astfel ca ne intrebam… are un impact nociv asupra siluetei și a sanatații sau exista vreo varianta prin care o putem integra intr-un stil de viața sanatos? Cate calorii are o inghețata? „Profilul nutrițional al inghețatei variaza in funcție de marca, aroma și tip.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Deși puțini oameni din lumea occidentala au auzit de natto, este foarte popular in Japonia. Natto are o consistența unica și un miros cel puțin surprinzator. Cuprins: Despre natto Ce este Natto? Nutrienți Beneficii Contribuie la oase mai puternice Promoveaza sanatatea inimii Poate intari sistemul imunitar…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor anunța ca lanțul de magazine Cora retrage de la vanzare un produs propriu – desert cu bezea – din cauza conținutului ridicat de oxid de etilena. Cei care au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Nimic nu e mai gustos și racoritor in timpul verii ca o inghețata. Acest desert minunat nu numai ca binedispune și ne satisface pofta de dulce, dar, in mod surprinzator, ne poate și ajuta in lupta cu kilogramele suplimentare. Nutriționistul Mihaela Bilic spune ca daca respectam anumite reguli alimentare,…

- Vara, soare, caldura, plaja și nopți de distracție. Aceasta pare sa fie rețeta perfecta pentru orice roman in aceste luni estivale. Și pentru ca nimic nu este mai gustos decat un desert dulce și rece pe timp de vara, ți-am pregatit un șerbet de capșune senzațional. Cel mai racoritor desert de vara Inghețata,…

- Sezonul cald da drumul la pofte care mai de care ce sa te ajute sa te racorești. Cui nu-i place inghețata? Iata o varianta simpla pentru un desert deosebit pentru aceasta vara. Ai nevoie doar de 3 ingrediente pentru a incheia seara fantastic. Inghețata care i-a cucerit pe toți. Ai nevoie doar de 3 ingrediente…

- Cat de mult ingrașa pepenele? Cat ne sfatuiește nutriționistul sa mancam zilnic! Pepenele reprezinta gustarea favorita a multora dintre noi pe timp de vara. Fie ca il preferam pe cel roșu sau pe cel galben, adoram sa ne racorim consumandu-l direct din frigider. Pepene roșu „Pepenele roșu are un conținut…

- Ciocolata neagra se numara printre alimentele extrem de sanatoase care ar trebui sa fie consumate zilnic. Are multe proprietați antioxidante și ajuta la o senzație de sațietate. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Va recomandam, inainte de a incerca orice…

- Ciocolata Milka are o mulțime de calorii, dar și mulți aditivi alimentari care au rolul de a o face gustoasa și cremoasa. De exemplu, ciocolata Milka cu lapte conține aditivul Poliglicerol (E476), care are rolul de a inlocui parțial untul de cacao, un ingredient scump. Ce conține, de fapt, ciocolata…