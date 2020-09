Cât de mult costă să cumperi pământ de pe Lună? NASA are in vedere sa cumpere monstre de pamant de pe Luna și este dispusa sa plateasca pana la 25.000 de dolari pentru doar 500 de grame de sol. Aceste mostre de sol ar urma sa fie colectate de catre companiile private, urmand sa fie analizate de NASA. Scopul ar fi acela de a putea defini cu exactitate piața pentru resurse spațiale și pentru a reglementa drepturile de extracție. Un caz similar este și cel al oceanelor care nu pot deveni proprietatea cuiva, dar resursele acestora pot fi. Orice companie privata care va explora suprafata Lunii pana in 2024, va putea sa vanda agenției spațiale mostre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

