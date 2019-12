Ministerul Apararii Naționale a pus la dispoziție, intr-un raspuns oficial pentru Libertatea, cuantumul soldei lunare nete pentru angajații din Armata Romana.”Solda are caracter individual, fiind stabilit atat prin insumarea unor elemente salariale prevazute de legislația in vigoare la data de 31 decembrie 2009, majorate potrivit legii, in perioada 2010-2019, cat și prin adaugarea unor drepturi specifice prevazute de legile anuale de aplicare etapizata a legilor-cadru de salarizare”, a informat MAI.MApN a trimis un tabel care evidențiaza creșterile soldei lunare in ultimii trei ani. Soldele lunare…