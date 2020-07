Cât de mult a fost afectat comerțul internațional al României Criza coronavirusului a lovit în comerțul României, care a suferit o diminuare mare. Datele Institutului Național de Statistica arata ca exporturile s-au diminuat cu 40% (în mai 2020 comparativ cu mai 2019), iar importurile cu 35,4%. Chiar și pe informațiile anterioare, adica pe aprilie, vedeam o scadere mare: 47% la export și 34% la import.



Revenind la noile date, în primele cinci luni, exporturile au însumat 23,752 miliarde euro, iar importurile 31,093 miliarde euro.



În perioada ianuarie – mai 2020, exporturile au scazut cu 19%, iar importurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele cinci luni ale anului, la 7,340 miliarde de euro, in crestere 742,3 milioane de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, in intervalul…

- Primele date despre efectele coronavirusului în economie încep sa apara. Datele privind balanța comerciala arata o scadere a exporturilor în martie, de aproape 700 milioane euro, la 5,43 miliarde euro, informeaza Institutul Național de Statistica (INS). De precizat ca autoritațile…

- Deficitul comercial al Romaniei se apropie de de 4,5 mld. euro la trei luni, in creștere cu 732,4 mil. euro fața de anul trecut Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat…

- Deficitul comercial al Romaniei se apropie de de 4,5 miliarde de euro la trei luni, in creștere cu 732,4 milioane euro fața de anul trecut Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat in primele trei luni din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. In intervalul 1 ianuarie…

- Romania a importat de 21,53 de miliarde de euro și a exportat de doar 17,07 miliarde de euro in primele trei luni din 2020, anunța Agerpres. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat in primele trei luni din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Statistica…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat in primele trei luni din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.Statistica…