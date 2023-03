Cât de mare și real este pericolul unui tsunami în Marea Neagră Deși cutremure au loc frecvent in Romania, valurile uriașe produse de mișcarile tectonice, cunoscute ca tsunami, sunt aproape inexistente. Asta nu inseamna ca nu exista riscuri. Dobrogea este ferita de zona Vrancea, dar nu este ferita de fenomenul tsunami la Marea Neagra care exista, nu putem sa-l negam”, spune Mihai Diaconescu, seismolog de la Institutul Național de Fizica a Pamantului (INFP). El amintește de tsunami-ul din 1901, cu valuri de trei metri, care a afectat o zona din Mangalia. Citește și: Vezi daca blocul tau e in pericol la cutremur. Lista imobilelor cu risc seismic II EXCLUSIV… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Dobrogea este ferita de zona Vrancea, dar nu este ferita de fenomenul tsunami la Marea Neagra care exista, nu putem sa-l negam”, spune Mihai Diaconescu, seismolog de la Institutul Național de Fizica a Pamantului (INFP).El amintește de tsunami-ul din 1901, cu valuri de trei metri, care a afectat o zona…

- Daca fermierii se plang ca au depozitele pline și la acest moment, traderii susțin ca le este tot mai greu sa vanda marfa romaneasca pe piețele internaționale, chiar și pe cele tradiționale, in primul rand din cauza concurenței rusești. O soluție ar putea fi intrarea pe alte destinații importante, cum…

- „Ultima obsesie nascuta in spațiul public – daca se va face sau nu rotația – risca sa alimenteze o falsa percepție a unei viitoare crize politice. Iar romanii și mediul de afaceri nu au nevoie de o grija in plus”, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu, intr-un comunicat de presa. „Eu sper ca…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat marți, 14 februarie, ca social democrații „nu au nicio emoție” ca Marcel Ciolacu nu va fi premier dupa rotativa cu PNL din luna mai. Stanescu i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa „nu intre intr-un joc iresponsabil”, cu trimitere la faptul ca…

- Ieri, la Nyon, selecționata Under 21 și-a aflat adversarii din preliminariile Campionatului European 2025, gazduit de Slovacia. Romania a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia. Tricolorii U21 vor incepe in septembrie 2023 un nou drum spre turneul final…

- Peste 3.000 de pompieri au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 25 localitati din 12 judete pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de fenomenele prognozate pentru aceasta perioada, a informat, sambata, Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat transmis de…

- Circulatia rutiera se desfasoara miercuri dimineata in conditii de ploaie in majoritarea zonelor tarii, avertizeaza Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt inregistrate evenimente rutiere sau conditii meteorologice…

- Militarii din Fortele Navale Romane participa, miercuri si joi, la ceremonii organizate cu prilejul comemorarii eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, in Bucuresti, Constanta, Mangalia, Braila, Tulcea si Babadag.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, la Bucuresti, reprezentantii Statului Major al…