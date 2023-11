Cât de înfricoșătoare este China? Lumea trebuie sa ințeleaga slabiciunile Chinei, precum și punctele sale forte. S-a spus inainte de intalnirea pe care Joe Biden a avut-o cu Xi Jinping la summitul de la San Francisco ca miza va fi mare. Luptele din Orientul Mijlociu amenința sa devina un alt teatru pentru rivalitatea marilor puteri, America sprijinind Israelul, iar China (impreuna cu Rusia) adancind legaturile cu Iranul. In Marea Chinei de Sud , China harțuiește navele filipineze și iși zboara avioanele periculos de aproape de cele americane. Anul viitor va testa și mai mult relațiile chino-americane. In ianuarie, un candidat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, a subliniat importanța ca Statele Unite sa continue sa ofere asistența in domeniul apararii Ucrainei, lucru subliniat de comandantul-șef al AFU, generalul Valeri Zalujnii, in articolul sau pentru The Economist. Despre aceasta…

- Rusia și China cauta o oportunitate de a distrage atenția și a discredita America. In ultimele 72 de ore, Rusia a avut o explozie de diplomație cu privire la criza din Orientul Mijlociu. Pe 16 octombrie, Vladimir Putin a vorbit cu Benyamin Netanyahu , prim-ministrul Israelului, și cu liderii Egiptului,…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a anuntat, la CBS, ca un nou pachet de arme pentru Israel și Ucraina va fi semnificativ mai mare de 2 miliarde de dolari, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat in cadrul emisiunii "Face the Nation" de la CBS, Sullivan a declarat…

- Camera Reprezentanților din SUA a votat joi seara in favoarea alocarii a 300 de milioane de dolari pentru sprijinirea Ucrainei. Aceste fonduri au fost excluse din proiectul de buget de aparare al SUA și s-a votat pentru adoptarea lor separat. In plus, Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de…

- „Fiecare saptamana sporeste forta si capacitatile Ucrainei, ceea ce inseamna ca fiecare saptamana ne aduce victoria mai aproape” – le-a spus ucrainenilor, duminica seara, presedintele Volodimir Zelenski in discursul video nocturn in care a facut bilantul turneului sau de peste Ocean, care l-a dus in…

- Presedintele SUA, Joe Biden, s-a declarat duminica, 3 septembrie, dezamagit de absenta liderului chinez, Xi Jinping, la summitul G20 care va avea loc in India saptamana aceasta, asigurand ca va avea totusi ocazia sa il intalneasca, transmite luni Agerpres. Fiind intrebat despre absenta lui Xi Jinping…

- Donald Trump este fostul președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA) și, totodata, primul fost președinte american care s-a ales cu o fotografie judiciara ca inculpat. Mai mult, fostului șef de stat de la Casa Alba i s-au luat amprentele. Cați bani a platit Donald Trump ca sa iasa din inchisoare…

- In ciuda importanței BRICS in planul internațional și a rolului important pe care aceste cinci țari il joaca in economia mondiala, liderii ruși și chinezi nu au fost prezenți fizic la eveniment. Acest fapt a atras atenția intregii lumi și a generat multe speculații cu privire la motivul pentru care…