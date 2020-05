Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii: "Trebuie sa mentinem acest indice sub 1 sau sa se nu depaseasca in mod obisnuit, pentru ca, atunci numarul de cazuri va scadea si putem discuta despre inchiderea acestei epidemii. Ca sa poti sa ai astfel de perspective,…

- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, spune ca masurile de relaxare propuse pentru perioada imediat urmatoare datei de 15 mai vor mai suferi modificari pana la adoptare. Totodata, el a declarat ca daca masca de protectie e utilizata de 90% dintre persoane,…

- Inotul practicat in apa cu clor este sigur, in principiu, pentru ca apa este dezinfectata, dar pe de alta parte, depinde cat de mare e densitatea de persoane intr-o piscina, a declarat, luni seara, la Digi24, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Române de Microbiologie și reprezentantul României în Organizatia Mondiala a Sanatatii, a declarat miercuri seara la Digi24 ca unii români au un comportament compulsiv în epidemie. „Am vazut persoane singure in…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a vorbit la Digi24 despre cateva aspecte importante legate de situația poandemica din Romania. Rafila a explicat ca purtarea maștilor de protecție este importanta, dar manușie…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, a declarat miercuri seara la Digi24 ca unii romani au un comportament compulsiv in epidemie.„Am vazut persoane singure in autorism si poarta masca. Sincer sa fiu,…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru tratarea COVID-19. Profesorul isi bazeaza afirmatiile pe primele rezultate ale studiului cu antiviralul Remdesivir, conceput pentru…

- Primul medicament autorizat pentru COVID-19 ar putea aparea pana in toamna, susține Alexandru Rafila. Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru coronavirs . „Atunci cand ai un medicament care trateaza…