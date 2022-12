Cât de importantă este economisirea lunară Traim intr-un climat economic volatil, care face tot mai stringenta nevoia personala de securitate financiara. Economisirea este cea mai facila metoda prin care iti poti indeplini planurile si obtine liniste sufleteasca. Fiecare dintre noi are anumite preferinte in ce priveste modul de economisire: unii sunt interesati exclusiv de valoarea dobanzilor, cautand optiunile cele mai ofertante in acest sens, altii prefera produsele de economisire cat mai flexibile si usor accesibile. De asemenea, numarul celor care investesc in fonduri de actiuni este intr-o crestere continua [1]. Indiferent… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

