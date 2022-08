Școlile iși vor deschide porțile in aproape doua saptamani, iar elevii vor reveni in banci. Anul școlar va incepe pe 5 septembrie și se va incheia pe 16 iunie. In acest an, elevii se vor intoarce la școala cu o saptamana mai devreme fața de anul trecut și intra in vacanța cu o saptamana mai … Articolul Cat de greu atarna anul acesta ghiozdanul de buzunarul parinților apare prima data in Opinia Buzau .