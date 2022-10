Cât de frig e în locuința Sofiei Vicoveanca Ajunsa la 81 de ani, Sofia Vicoveanca se vede nevoita sa indure frigul in aceasta iarna pentru a face economii. Cantareața se teme ca ar putea primi facturi pe care nu iși permite sa le achite. Cat de frig este in locuința Sofiei Vicoveanca? Vedeta spune ca deocamdata nu a dat drumul la centrala, prefera sa se imbrace bine si sa se inveleasca cu pilota de iarna. ”Eu sunt la zi, pentru ca imi vine factura acasa și platesc, dar mai știi ce se poate intampla in viitor? Mi-e tare teama. Eu sunt una dintre refugiatele de pe vremuri și ma cutremur. Știu din lacrimile mamei mele cum a fost…Eu una am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de nemulțumire al romanilor legat de facturile la incalzire va atinge un nivel critic, avertizeaza un studiu prezentat de Reveal Marketing Research. „Doar 31% dintre respondenți se declara mulțumiți de valoarea medie a facturii lunare pentru incalzire in iarna ce a trecut (…). Avand in vedere majorarile…

- Stocurile de gaze ale Romaniei au ajuns la 80% din capacitatea depozitelor, potrivit unor surse care citeaza oficiali guvernamentali. Potrivit acelorași surse guvernamentale, Romania va continua sa inmagazineze gaze pana la 30 octombrie, astfel ca ținta propusa pentru 1 noiembrie – de 80% – va fi cu…

- Ne asteapta o iarna complicata, dar cetatenii Republicii Moldova vor avea sprijinul statelor vecine, dar si al Uniunii Europene pentru a face fata crizei energetice, insa responsabilitatea este si a cetatenilor. Populatia este indemnata sa economiseasca resursele energetice. Fii la curent…

- „Germania cauta cu disperare gaz pentru iarna”, titreaza Les Echos, scriind despre incercarile cancelarului Olaf Scholz de a gasi alternative la gazul rusesc. Pe de alta parte, Berlinul a decis sa mențina in funcțiune ultimele trei centrale nucleare pe care nu apucase sa le inchida, marcand astfel prima…

- Cantareața de muzica populara Maria Dragomiroiu s-a tuns in urma cu cateva zile și a postat o filmare in acest sens pe pagina sa de Facebook . „Ceva inedit pentru cei care ma iubesc!”, a scris artista in textul publicat pe 10 august și care insoțește videoclipul. In imagini apare cea care o ii taie…

- Primaria Arad a decis sa reduca cu doua ore iluminatul public pe timp de noapte, ca prima masura pentru a reduce consumul de energie electrica, in contextul deciziei Comisiei Europene de a se face economie, pe fondul incertitudinilor legate de livrarile de gaz rusesc la iarna. Viceprimarul Lazar Faur…

- Cantareața braziliana Anitta a trecut prin momente grele din cauza problemelor de sanatate. Artista a fost operata recent, dupa ce a fost diagnosticata cu endometrioza. Dupa ce a ieșit din operație, cantareața le-a transmis un mesaj emoționant fanilor ei.

- Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale astfel incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca. El a precizat ca marti a fost atins procentul record de 70% de gaz din productia interna trimis in depozitele nationale. „In acest moment,…