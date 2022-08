Cât de cald va fi în România în luna septembrie. Anunțul meteorologilor Iarași o veste buna pentru concedii este faptul ca in ultimii ani, septembrie a ținut sa fie mai degraba ultima luna de vara, decat prima luna de toamna“, declara Florinela Georgescu, directorul executiv al ANM. Suntem trecuți de mijlocul lunii august, iar temperaturile se anunța caniculare in majoritatea regiunilor din țara pentru urmatoarele cateva zile. Ulterior, dupa data de 23 august, vremea incepe sa se mai racoreasca, in special in jumatatea de nord a țarii. Cat de cald va fi in Romania in luna septembrie și ce temperaturi se anunța, afli in continuare. Cat de cald va fi in Romania in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

