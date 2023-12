Pentru a avea mesele pline de sarbatori in acest an trebuie sa bagam mana adanc in buzunar. In apropierea Craciunului, carnea de porc si produsele traditionale gata preparate s-au scumpit cu 20% fata de anul trecut. Producatorii spun ca au cheltuieli tot mai mari. Fara destui bani, clientii au o singura solutie: sa cumpere mai putin.