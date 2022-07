Stiri pe aceeasi tema

- Iți dorești un animal de companie perfect pentru tine și intreaga familie, dar nu te-ai decis cu privire la rasa? Ei bine, pisica Ragdoll poate fi alegerea potrivita! Iata ce personalitate deosebita are, dar și cat de ușor este sa ii acorzi grija de care are nevoie.

- Iți dorești un animal de companie pentru tine și familia ta, dar nu te-ai decis cu privire la ce rasa sa cumperi? Ei bine, cainele din rasa Ciobanesc German poate fi alegerea perfecta, asta daca iți dorești un caine pentru curte. Este un animal de companie perfect, care sa te apare la nevoie! Iata cat…

- Cine nu-și dorește sa aiba o pisica ca animal de companie? Ei bine, odata cu cumpararea acesteia vin și responsabilitațile. Noi va vom prezenta cat costa pisica din rasa Sfinx, dar și tot ce trebuie sa știți despre ea. Este animalul de companie preferat al Anamariei Prodan, un animaluț care nu lasa…

- Cine nu-și dorește sa aiba un cațel ca animal de companie? Ei bine, odata cu cumpararea acestuia vin și responsabilitațile, iar cainii din orice rasa au nevoie de ingrijire și multa iubire. Noi va vom prezenta cat costa un cațel din rasa Pug, dar și tot ce trebuie sa știți despre el. Este o rasa indragita,…

- Cine nu-și dorește sa aiba o pisica ca animal de companie? Ei bine, odata cu cumpararea acesteia vin și responsabilitațile. Noi va vom prezenta cat costa pisica din rasa British Shorthair, dar și tot ce trebuie sa știți despre ea. Este o rasa indragita, deloc pretențioasa și este, de asemenea, animalul…

- Cine nu-și dorește sa aiba un cațel ca animal de companie? Ei bine, odata cu cumpararea acestuia vin și responsabilitațile. Noi va vom prezenta cat costa un cațel din rasa Bichon, dar și tot ce trebuie sa știți despre el. Este o rasa indragita, deloc pretențioasa și este, de asemenea, animalul de companie…

- S-a aflat care este orașul din Romania care va avea prima companie de taxi aerian, acest fapt fiind o premiera la nivel european. Serviciul va putea fi folosit in curand de catre clienți și se vor efectua zboruri in Ungaria, Slovacia, Ucraina, precum și in orașe din țara noastra. Cat va costa o cursa…

- Pleci intr-o calatorie și vrei neaparat sa-ți iei pisicuța, cațelul sau orice alt animal de companie cu tine? Atunci ai ajuns in locul potrivit. In acest articol vei descoperi cele mai importante sfaturi cu privire la calatoriile cu animaluțul drag. Ia-le in considerare și vei avea parte de cea mai…