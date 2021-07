Stiri pe aceeasi tema

- In Mamaia, cazarea la un hotel de doua stele costa de azi 400 de lei/persoana, pentru 5 nopti cu mic dejun, fața de 270 in iunie, potrivit unei analize news.ro.La 3 stele, pretul unui pachet echivalent crește de la 670 lei de persoana la 990 de lei. La un hotel de patru stele, pachetul va costa 1590,…

- Odata cu inceputul lunii iulie, hotelierii vor modifica tarifele de cazare pe litoralul romanesc aproape in fiecare saptamana. Preturile vor tot creste pana in august, perioada considerata varf de sezon.

- Pretul pentru doua nopti de cazare in Mamaia, cea mai populara statiune de pe litoralul romanesc, este in medie intre 800 si 1.000 lei pentru doi adulti, conform site-ului de rezervari booking.com, insa cea mai scumpa cazare pentru doua nopti ajunge chiar si la 10.000 lei in perioada 23-25 iulie.…

- Au fost actualizate valorile pentru inchirierea plajelor din Romania Acestea sunt pe categorii si destinatie, un metru patrat putand porni chiar de la 0,1 lei mp In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la numarul 574 din data de 7 iunie 2021, a fost publicata Hotararea pentru modificarea nr. crt.…

- Festivalul UNTOLD se va desfașura in septembrie, la Cluj Napoca. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Instagram a evenimentului. De obicei, festivalul avea loc in august, insa anul acesta nu a fost suficient timp pentru organizare și a fost mutat in perioada 9 – 12 septembrie. Odata cu anunțul…

- Masurile de protectie a turistilor incluse in Ordinul comun emis de Ministerul Sanatatii (MS), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) mai prevad ca administratorii sa asigure accesul pe plaja in limitele de capacitate adoptate,…

- Un sejur in Romania costa aproape cat o vacanta in Egipt sau Tunisia, potrivit touroperatorului Iri Travel, care puncteaza ca turismul intern a fost revigorat de ultimele masuri ale Guvernului.

- Un studiu privind asteptarile pentru perioada estivala arata ca o parte dintre hotelieri vor scumpi tarifele de cazare pe litoralul romanesc, in timp ce altii au anuntat deja reduceri de pret sau promotii.