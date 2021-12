Cât costă chiria pentru o lună pentru o ”tarabă” în Dragonul Roșu Cat costa chiria pentru o luna pentru o ”taraba” in Dragonul Roșu. Complexul Dragonul Rosu este unul dintre cele mai cautate din Romania. In interiorul complexului functioneaza peste 5.500 de magazine, zece restaurante si 3.500 de metri patrati de birouri, iar sumele caștigate sunele fara precedent. Cat costa chiria pentru o luna pentru o ”taraba” in Dragonul Roșu Complexul Dragonul Roșu din Romania incaseaza anual 14 milioane de euro de la cei peste 3.000 de comercianti carora le inchiriaza si subinchiriaza spatii in complexul comercial situat in comuna Dobroesti din judetul Ilfov. In ceea ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

