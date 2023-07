Stiri pe aceeasi tema

- Vara este anotimpul perfect pentru distracție și Electric Castle este festivalul ideal unde poți face asta! Norocul vine la castel și Fortuna iți aduce cele mai cool zone de activare in festivalul de la Bonțida. In perioda 19-23 iulie, Norocul vine la castel pentru a 9-a ediție de Electric Castle. Muzica…

- Zeci de artiști au participat la sfarșitul saptamanii trecute, 8-9 iulie 2023, la Festivalul folcloric „Din stejar, stejar rasare", ediția a IX-a, la Cajvana, manifestare care face parte din programul Zilele orașului Cajvana și care a adunat sute de spectatori, ca de fiecare ...

- La Siret au loc in weekend Zilele și Nopțile orașului, eveniment care cuprinde Festivalul „Minoritars", ateliere de muzica, ateliere de scriere creativa pentru tineri, recitaluri etc.Programul pe zile: 7 iulie, la ora 12.00 – Atelierele de scriere creativa pentru tineri, sezonul ...

- Centrul Cultural, Primaria orașului și Consiliul Local Mioveni organizeaza o serie de evenimente in data de 24 iunie, sub egida Zilelor Orașului Mioveni. Sambata, 24 iunie – Festivalul ROCK’N’RIDE, Ediția a IV-a, in zona de picnic Faget. Intre 12:00 – 13:00 are loc o expoziție Moto in centrul civic…

- FOTO: Evenimentul moto ,,2 wheels for safety”, organizat sambata in municipiul Botoșani, supravegheat de polițiști Incepand din aceasta dupa-amiaza și pana duminica seara, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, in cooperare cu efective de poliție și pompieri, va asigura ordinea și siguranța publica…

- Catalin Scarlatescu și-a deschis o carciuma și-n Vama Veche, pe langa restaurantul din București, iar mai mulți clienți s-au plans in online ca au stat la cozi interminabile pentru o porție de midii sau o ciorba de pește. De 1 mai, au fost cozi interminabile la restaurantul lui Scarlatescu din Vama…

- In cadrul Zilelor orașului Pecica au avut loc mai multe evenimente pentru pecicani. Festivalul concurs regional de folclor pentru preșcolari „Pastratori de Tradiții” s-a desfașurat la Casa de Cultura „Doru Ioan Petescu” și a atras peste 400 de copii din județul Arad, dar și din Timiș, Caraș-Severin…

- In acest weekend, au loc in Capitala mai multe targuri cu produse tradiționale, iar micii sunt la loc de cinste, mai ales ca romanii sarbatoresc Ziua de 1 Mai. In plus, și vremea frumoasa ii scoate pe oameni din case la plimbare. In Capitala, este coada mare la mici mai peste tot. La Terasa Obor, de…