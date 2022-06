Cât câștigă fermierii olteni din paie. Prețul, după cerere și ofertă La trei ani de la demararea investiției, compania elvețiana Clariant incepe producția de etanol celulozic in Podari, langa Craiova, judetul Dolj. La o producție anuala de 50.000 de tone de etanol este nevoie, insa, de circa 250.000 de tone de paie de grau, adica resturile vegetale de pe circa 100.000 hectare de culturi agricole, o sursa de venituri pentru fermierii locali de 15-20 milioane euro, dupa cum susțin reprezentanții firmei. Daca fermierii se pregatesc de seceriș, și la Podari se fac pregatiri intense pentru inceperea campaniei de recoltat. Nu de alta, dar circa șase saptamani se va lucra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

