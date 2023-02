Lucrarile de dragare facute de ucraineni pe canalul Bastroe au luat amploare, ca si scandalul dintre cele doua tari. Autoritatile noastre sustin ca ucrainenii nu scot doar aluviuni, ci adancesc canalul, punand in pericol Delta Dunarii. Romania a cerut Ucrainei sa opreasca lucrarile. Guvernul a decis sa trimita experți in Delta Dunarii, iar Ministerul Transporturilor […] The post Cat au dragat deja ucrainenii pe canalul Bastroe, in timp ce romanii se rugau de ei sa sisteze lucrarile first appeared on Ziarul National .