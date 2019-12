Cât a recuperat statul de la cei 12 condamnați penal lăsați fără decorații de Klaus Ioahnnis ADRIAN NASTASE a platit tot prejudiciul de 760.000 de euro. Fostul premier a fost condamnat definitiv la 4 ani inchisoare pentru santaj si luare de mita in dosarul "Zambaccian", in 2014. Anterior, in 2012, fusese condamnat la doi ani de inchisoare in dosarul "Trofeul calitatii", din care a efectuat opt luni de detentie. In total , a stat in inchisoare 4 ani si lase luni. A fost eliberat dupa 500 de zile de arest, i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Anghel, fostul primar al municipiului Baia Mare, a fost lasat fara decoratie de catre presedintele Klaus Iohannis. Fostul edil a fost decorat in anul 2004, de presedintele de la acea vreme, Ion Iliescu, cu Ordinul National Pentru Merit in grad de Cavaler.

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca a decis sa retraga decorațiile tuturor persoanelor care au condamnari penale. Societatea Timișoara a trimis inca din martie 2016 o lista președintelui cu persoanele condamnate prin hotarari definitive care au primit decorații ale statului, solicitand in mai multe…

- Consilierul local PSD care i-a cerut unui fost militar sa-i impuște pe reprezentanții PNL din Consiliul Local Focșani, in timpul unei ședințe, este urmarit penal. Procurorii fac verificari in cadrul unui dosar de purtare abuziva și amenințare.Incidentul a avut loc in luna mai, in timpul unei…

- Procurorii DNA cer o pedeapsa indreptata spre 15 ani de inchisoare cu executare pentru fostii angajati ISU Antonina Radu si George Matei, pentru faptele pentru care sunt judecati in dosarul Colectiv. La Tribunalul Bucuresti este in plina desfasurare ultimul termen in dosarul tragediei din Colectiv.…

- Patru barbati si o femeie au fost condamnati intr-un dosar de tentativa de inselaciune si constituire a unui grup infractional organizat. Potrivit achetatorilor, inculpatii au incercat sa insele 23 de primari din Salaj folosind un program informatic pentru recuperarea creantelor bugetare.