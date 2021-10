Cât a pierdut Mark Zuckerberg, după ce Facebook, Instagram şi WhatsApp au picat Activele fondatorului Facebook Mark Zuckerberg, 37 de ani, au scazut cu 5,1 miliarde de euro ca urmare a problemelelor platformei de socializare și ale aplicațiilor Instagram si WhatsApp, a scris „ Bloomberg ”. Facebook și aplicațiile sale, Messenger, Instagram și WhatsApp, au fost inoperabile luni, 4 octombrie, timp de șase ore. Oamenii din intreaga lume au raportat ca serviciile nu mai funcționeaza. Un super-dezastru deoarecele, cu un total de peste 6,2 miliarde de utilizatori, Facebook este cel mai mare grup de social media din lume. Mark Zuckerberg a primit o adevarata lovitura financiare:… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

