Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis efectueaza in perioada 18-21 martie 2023 o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitația președintelui Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Șeful statului a vizitat duminica Masdar City, un oraș situat langa Abu Dhabi, dupa ce sambata a vizitat…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat sambata Monumentul Martirilor si Marea Moschee din Abu Dhabi, in prima zi a vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, anunța Rador.Potrivit Administratiei Prezidentiale, a depus o coroana de flori si a semnat in cartile de onoare deschise…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, sambata, Monumentul Martirilor si Marea Moschee din Abu Dhabi, in prima zi a vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului roman a depus o coroana la ansamblul Memorialului Martirilor Wahat…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers, sambata, la Monumentul Martirilor si Marea Moschee din Abu Dhabi, in prima zi a vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, scrie Hotnews . Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului roman a depus o coroana la ansamblul Memorialului…

- Klaus Iohannis efectueaza, de sambata pana marti, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitatia presedintelui Emiratelor, seicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Sambata, șeful statului și prima-doamna au fost invitați sa viziteze doua simboluri ale culturii și istoriei naționale din Emirate:…

- Președintele Klaus Iohannis va face, in perioada 18-21 martie, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitația Șeicului Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Deplasarea vine dupa scandalul iscat de aeronava de lux pe care Iohannis și soția sa o folosesc in vizitele din strainatate, ultima astfel de…

- Președintele Klaus Iohannis va face, in perioada 18-21 martie, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitația Șeicului Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Deplasarea vine dupa scandalul iscat de aeronava de lux pe care Iohannis și soția sa o folosesc in vizitele din strainatate, ultima astfel de…

- ​​Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au fost primiti, marti dimineata, la Palatul Imperial din Tokyo, de Imparatul Japoniei, Naruhito, si Imparateasa Japoniei, Masako. Carmen Iohannis a purtat o rochie roz, pana la genunchi si cu maneca scurta. Conform fotografiilor publicate…