Stiri pe aceeasi tema

- Un incident sfașietor care a avut loc in Oradea, a lasat comunitatea in stare de șoc, deoarece un copil de un an și jumatate, care fusese spitalizat in stare grava dupa ce s-a inecat cu o bucata de mar, a murit in mod tragic marți dupa-amiaza.Oficialii de la Spitalul Județean din Oradea au confirmat…

- Un copil de un an și jumatate a murit, dupa ce s-a inecat cu o bucata de mar la o gradinița neautorizata din Oradea. Micuțul a ajuns la spital in stare grava joia trecuta și, marți, medicii i-au anunțat decesul.

- Un copil de 1 an și 5 luni se afla internat la Spitalul Județean din Oradea in stare grava, dupa ce s-a inecat cu un mar in timp ce se afla la gradinița privata, care funcționeaza fara autorizație in Oradea. Politia a anuntat ca a deschis o ancheta in caz.

- Un copil de creșa se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a inecat cu o bucațica de mar in timpul gustarii, potrivit bihon.ro. Echipaje SMURD au intervenit prompt la fața locului, insa micuțul a trecut prin mai multe episoade de stop-cardio respirator, iar medicii au reușit sa il resusciteze de…

- Un copil de creșa se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a inecat cu o bucațica de mar in timpul gustarii, potrivit bihon.ro. Echipaje SMURD au intervenit prompt la fața locului, insa micuțul a trecut prin mai multe episoade de stop-cardio respirator, iar medicii au reușit sa il resusciteze de…

- Drama unei familii din apropierea municipiului Suceava, care a pierdut un copil cu care s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, la finalul anului trecut, este folosita pe rețele sociale pentru a acuza medicii ca nu ...

- Guvernul a aprobat joi majorarea cu peste 4 miliarde de lei a plafonului de garantii si implicit bugetul ajutorului de stat acordat sub forma de grant in cadrul programului IMM Invest Plus si a componentelor IMM Invest Romania, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation si Rural Invest,…

- O fosta menajera care a lucrat pentru Neymar (31 de ani) cand acesta era la PSG face dezvaluiri in Brazilia despre perioada petrecuta in casa fotbalistului și despre modul cum a fost data afara. Fara a-i dezvalui numele, brazilienii au publicat un interviu cu o fosta angajata a lui Neymar, care l-a…