Stiri pe aceeasi tema

- ”Un angajat al Statiei de tratare a apei Criscior a sunat la 112, anuntand faptul ca un castor inoata nestingherit intr-unul dintre bazinele nefunctionale aflate in incinta unitatii.Pompierii din Brad s-au deplasat la locul solicitarii si intr-adevar, castorul nu mai avea nicio sansa sa iasa din noua…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara și Secției Sannicolau Mare intervin in comuna Iecea Mare pentru extragerea unei persoane ramase blocata sub pamant surpat. La fața locului au fost mobilizate doua autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare grea, un autocamion cu container…

- Pompierii din Deva au intervenit de urgenta in aceasta seara la o gospodarie din Boholt, judetul Hunedoara, unde o anexa a fost cuprinsa de foc si incendiul ameninta sa se propage si la alte cladiri. Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma și un echipaj SMURD au sosit la fata locului, unde incendiul…

- In data de 30 mai 2023, s-au semnat doua contracte de lucrari pentru proiectarea și execuția a doua stații de tratare a apei potabile in județul Timiș. Acestea fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014 – 2020” (cod SMIS…

- In aceasta dimineața, pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana au fost solicitați sa intervina la un accident in care au fost implicate un autoturism și un tren de pasageri care se deplasa pe ruta Petroșani – Simeria. Evenimentul a avut loc la o trecere la nivel cu o cale ferata, in…

- Un copil de 3 ani din Lupeni, care se afla cu parintii sai in apropierea blocului in care locuieste, a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa. Minorul a fost dus de urgenta spital, dupa ce a fost muscat de piciorul drept, informeaza News.ro.Incidentul a avut…

- Patru catelusi au fost salvati de pompierii din Hunedoara dupa ce au cazut intr-un canal. Animalele traiau pe langa un bloc, iar o femeie obisnuia sa ii ingrijeasca, insa la un moment dat a observat ca lipsesc si i-a descoperit cazuti in canal, astfel ca a chemat salvatorii, scrie news.ro.”Fascinati…

- Pompierii din Agnita, județul Sibiu, au avut parte, in weekend, de o misiune speciala: salvarea unui cațel. Smoala, un pui de cateva luni, s-a aventurat intr-un depozit de materiale de construcții și a cazut intr-un loc plin cu bitum.