Câștigul salarial mediu net a ajuns la 3.411 de lei în noiembrie 2020. Care este domeniul de top Potrivit comunicatului INS , cel mai mare salariul mediu nominal net, de 8.273 de lei, s-a inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), iar cel mai mic - in hoteluri si restaurante (1.668 lei).”In luna noiembrie 2020, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a crescut fata de luna precedenta ca urmare a acordarii de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu sau pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

