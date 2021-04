Câștigătorii Premiilor Oscar 2021 Caștigatorii Premiilor Oscar 2021 In urma cu puțin timp s-a incheiat ediția cu numarul 93 a Premiilor Oscar. Nomadland a fost desemnat cel mai bun film. Premiile la categoriile Cea mai buna actrița in rol principal și Cel mai bun actor in rol principal au fost caștigate de Frances McDormand și Anthony Hopkins. A fost pentru prima data cand și Romania a obținut doua nominalizari. Filmul Colectiv al lui Alexander Nanau a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun documentar și Cel mai bun film strain. Din pacate, nu a reușit sa obțina un premiu la niciuna dintre aceste categorii. Iata in continuare… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

