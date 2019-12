CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Surpriză uriaşă, cine a fost votat MASIV în show-ul Pro TV CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019 UPDATE: Elena Bozian se afla pe locul 4, Jasmina Rasadean s-a clasat pe locul 3, Andi Tolea a fost al treilea, iar marele castigator este Dragos Moldovan, concurentul sustinut de Tudor Chirila. CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019 Vineri seara, de la 20:30, cei patru finaliști ai sezonului 9 vor urca pe scena pentru a aduce in fața telespectatorilor interpretari de neuitat și vor prezenta cate trei momente: unul singuri, unul alaturi de antrenor și unul alaturi de un invitat special. Dragoș Moldovan, din echipa Tudor, il va avea alaturi pe Tiberiu Albu, unul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Cei patru finaliști ai sezonului 9 Vocea Romaniei urca pentru ultima oara pe scena Vocea Romaniei, in aceasta seara, pentru a aduce in fața telespectatorilor interpretari de neuitat. Finaliștii vor prezenta cate trei momente: unul singuri, unul alaturi de antrenor și unul alaturi de un invitat special.…

- CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Vineri, 20 decembrie, va avea loc marea finala a concursului de talente "Vocea Romaniei", scrie playtech.ro. Dupa mari emoții, in ultima etapa a show-ului de la PRO TV au ajuns doar patru artiști: Jasmina Rasadean, Andi Țolea, Elena Bozian și Dragoș Moldovan. In prima…

- Emoțiile sunt uriașe, atat in randul concurenților, dar și din partea telespectatorilor, pentru ca peste doar o zi vor putea afla marele caștigator de la Vocea Romaniei. Cei patru finaliști care au mai ramas in cursa din show-ul de pe PRO TV vor putea fi urmariți vineri, de la 20:30, cand este transmisa…

- Cei patru finaliști ai sezonului 9 Vocea Romaniei urca pentru ultima oara pe scena Vocea Romaniei, in aceasta seara, pentru a aduce in fața telespectatorilor interpretari de neuitat. Finaliștii vor prezenta cate trei momente: unul singuri, unul alaturi de antrenor și unul alaturi de un invitat special.…

