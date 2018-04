Stiri pe aceeasi tema

- Ana Ionescu, una dintre concurentele de la „Chefi la cuțite” din cadrul ediției de marți, 17 aprilie, a dat raspunsul la cea mai mare intrebare: „Din echipa cui va veni marele caștigator al sezonului 5?”. Mai mult, ea le-a prezis viitorul celor trei jurați: Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și…

- Actorul Dan Puric se afla intr-un moment special al carierei sale: a scris in premiera o piesa de teatru si, pe “modelul” Sergiu Nicolaescu, o regizeaza si joaca in ea rolul principal. Piesa se numeste “Acesti romani fantastici” si ii are in distributie, pe langa “directorul Companiei Dan Puric”, pe…

- Filmul documentar ''The distant barking of dogs'', al regizorului danez Simon Lereng Wilmont, a primit duminica trofeul ''Alexandru de Aur'' in cadrul celei de-a 20-a editii a Festivalului de Film Documentar de la Salonic (nordul Greciei), informeaza AFP. …

- O luna norocoasa in care toti moldovenii pot castiga premii instant ce constau in vouchere cadou de 100 ron sau chiar o masina Dacia Logan. Premiile sunt pe taloanele razuibile ce se gasesc la Painea 3 boabe intregi cu seminte sau Painea neagra cu secara de la Panifcom. Campania se desfasoara in premiera…

- Presedintele filialei judetene Botosani a Partidului National Liberal (PNL), senatorul Costel Soptica, si-a manifestat, vineri, intr-o conferinta de presa, dezacordul fata de modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat raportul privind activitatea Directiei Nationale Anticoruptie…

- Premiul cel mare la Loto 6/49, in valoare de aproximativ 2 milioane de euro, a fost revendicat, luni, de la sediul central al Loteriei Romane. Castigatorul este un barbat de 60 de ani din Iasi care joaca de ani de zile, dar ocazional. El a ales trei variante simple, ultima fiind castigatoare si avand…

- Cornel Șfaițer președintele de onoareFC Botoșani a acordat un interviu in care printre altele spune ca a urmarit sute pe meciuri pe stadion și povesteste cum a ajuns sa investeasca la Botosani.

- Programat a se juca pe teren lunea viitoare, derbiul Moldovei a inceput! Declarativ. Ieri, oficiali ai CSM Politehnica Iasi si FC Botosani s-au atacat reciproc. Primul pas a fost facut de presedintele iesenilor, Adrian Ambrosie. Fara sa dea nume, dar cu trimitere evidenta la directorul sportiv…