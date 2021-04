Stiri pe aceeasi tema

- Pushpika De Silva, castigatoarea celui mai important concurs de frumusete din Sri Lanka, gazduit de teatrul din Colombo, a suferit rani la cap, dupa ce un scandal a izbucnit pe scena, scrie BBC, citat de News.ro . In cadrul ceremoniei de premiere, Carolina Jurie, castigatoarea din 2019 a pus mana pe…

- Caștigatoarea celui mai mare concurs de frumusețe din Sri Lanka a trecut printr-un moment mai puțin fericit imediat dupa ce jurații i-au inmanat premiul. Regina frumusetii, Pushpika De Silva, a ajuns de la ceremonie direct la spital, acolo unde a fost ingrijita de medici dupa ce o fosta caștigatoare…

- Demi Lovato a anunțat ca o sa lanseze un album nou-nouț in doua saptamani. Artista in varsta de 28 de ani a facut dezvaluirea asta in cadrul unei intalniri pe Clubhouse. Albumul se va numi Dancing With the Devil: The Art of Starting Over și va aparea pe 2 aprilie. Titlul original trebuia sa fie... View…

- Ai avut bicicleta sau trotineta furata? Poate o gasești in pozele de mai jos. Nu e o gluma. O poți recunoaște in pozele de pe Facebook postate de Poliția Capitalei. „Vrem sa ajungem acasa!” ???????????? Colegii noștri de la Secția 11 Poliție au recuperat in urma unei percheziții – la o adresa… Publicata…

- Sezonul 11 al Romanii au Talent s-a desfașurat in condiții de maxima siguranța. Ediția de vineri seara a fost prima in care Andi Moisescu a lipsit, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus. Locul lui a fost luat de Smiley, care are deja suficienta experiența in postura de jurat la Vocea Romaniei.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 1 februarie a.c., decretul prin care se retrage titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989", persoanelor prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul decret.In anexa decretului 66 2021 este publicata lista persoanelor…

- In regiunea italiana Bari, cațiva hoți au facut un gest pe care nici nu știm cum sa-l interpretam: dupa ce i-au furat mașina unei femei, aceștia și-au dat seama ca mașina era echipata cu un scaun pe roți și o platforma. Cand au realizat ca mașina aparținea unei doamne bolnave, aceștia i-au returnat-o…

- Luni, 18 ianuarie, este Blue Monday, cea mai deprimanta zi a anului 2021. Titlul revine celei de-a treia zi de luni din fiecare an. A fost stabilita in 2005 și este un prilej de a reflecta asupra depresiei. Blue Monday 2021. 18 ianuarie este cea mai deprimanta zi a anului acesta Potrivit celor mai recente…