- Numarul salariatilor din Capitala era, la finele lunii octombrie 2020, de 1.034.265 persoane, in scadere cu 4.375 persoane (minus 0,42%) fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Comparativ cu septembrie, numarul de salariati a crescut cu…

- Procurorii DIICOT au efectuat 32 de percheziții domiciliare in București, Ilfov, Calarași, Argeș, Dambovița și Prahova, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat. Se pare ca 11 persoane au pretins ca sunt pensionari și astfel au obținut credite in valoare totala de 2,3 milioane de lei.…

- In cursul zilei de astazi s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatoarea premiului de categoria I la tragerea principala Loto 6/49 de duminica, 6 decembrie 2020. Posesoarea biletului norocos este din Suceava, joaca la Loto 6/49 de foarte multi ani si participa numai la tragerile loto…

- Lidl a facilitat exportul de produse romanesti catre magazinele Lidl din Europa, in valoare de 59 milioane de euro, in 2019, se arata in cel de-al treilea raport de sustenabilitate lansat de retailer, care acopera perioada 1 martie 2019 – 29 februarie 2020.

- Primaria Sectorului 5 din București a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, ca „ofițeri ai Poliției Judiciare din cadrul Direcția Naționale Anticorupție au ridicat documente financiar-contabile de la societatea Economat SRL, dar și alte documente din cadrul Primariei Sectorului 5, de la departamentele…

- Consilierul municipal Vlad Voiculescu, presedinte al PLUS Bucuresti, a declarat, marti, ca Spitalul Colentina a incheiat o serie de contracte, fara licitatie, dintre care unul in valoare de 8 milioane de lei cu o firma din Targoviste care avea un singur angajat. "Spitalul Colentina are…