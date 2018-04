Cu ajutorul casierei, aceasta a completat biletul cu o varianta simpla la Loto 6/49, pretul acestuia fiind de 4,90 lei. Biletul i-a adus peste 295.000 de euro. Ea spune ca a mers la agentie in speranta ca va castiga cateva sute de lei pentru a-si ajuta stranepoata plecata la munca in Anglia, care lucreaza ca asistent medical. Batrana a lucrat 30 de ani ca muncitor la Uzina Electroputere Craiova si primeste o pensie de 900 de lei. “Am mai castigat anul trecut cate 30 de lei si m-am gandit ca poate ma urmareste norocul. Am mers la agentie, am ales niste numere intamplator si am pus o varianta…