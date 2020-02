Noul Captur isi consolideaza identitatea care i-a adus succesul, oferind in acelasi timp o evolutie importanta in materie de confort si design. Noul model va fi disponibil in trei versiuni de echipare: Life, Zen si Intens. NOUL Captur LIFE TCe 100 poate fi achizitionat, prin Programul RABLA 2020, la un pret de 13.500 E (TVA inclus). Pe o piata care a devenit extrem de competitiva noul model ramane fidel identitatii care i-a adus succesul, oferind m (...)