- In regiunea Irkuțk, din Rusia, un grup armat a efectuat o sechestrare printr-un atac raider asupra companiei petroliere Dulisma. Publicația rusa SHOT a raportat despre eveniment, care a avut loc la inceputul lunii septembrie, dar a devenit cunoscut abia acum. Se pare ca peste 20 de luptatori mascați…

- Un buzoian este facut foc pe autoritați, dupa ce a trebuit sa iși scoata mașina dintr-o groapa formata in urma unei lucrari executate pe jumatate de Compania de Apa. S-a intamplat in aceasta dimineața, in zona blocului 15B de pe strada Ion Ciucurete, unde buzoianul locuiește și are loc de parcare atribuit.…

- Compania sustinuta de SoftBank a fost in framantari inca de cand planurile sale de a se lista la bursa in 2019 au esuat, dupa ce investitorii au reactionat la pierderile sale considerabile, la deficientele de guvernanta corporativa si la stilul de management al fondatorului de atunci, CEO-ul Adam Neumann.…

- Wizz Air depune in mod activ eforturi pentru a reduce intarzierile si anularile imprevizibile, care ar putea perturba planurile de calatorie ale pasagerilor, au transmis marti reprezentantii companiei aeriene, precizand ca in perioada ianuarie-iulie 2023 au fost operate cu succes 99,12% dintre zborurile…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a cerut Federatiei Ruse - in comunicatul summitului aliatilor de la Vilnius difuzat marti - sa-si retraga toate trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, stationate fara consimtamantul Chisinaului in regiunea transnistreana.„Ne reiteram sprijinul…

- Air Moldova a anuntat in aceasta saptamana ca zborurile continua sa fie sistate pana pe 31 iulie inclusiv. Mesajul a fost publicat pe site-ul oficial al companiei. „Pasagerii vor primi notificare la adresele de email cu opțiunile de rambursare și rebooking. Rambursarile pentru zborurile anulate se proceseaza…

- Compania austriaca OMV va continua sa cumpere gaz rusesc in baza unui contract pe termen lung, in ciuda sancțiunilor, a declarat șeful gigantului energetic, Alfred Stern, intr-un interviu pentru Financial Times.„Atata timp cat Gazprom aprovizioneaza, vom continua sa primim aceste volume de…

- Primul zbor comercial al companiei de turism spatial Virgin Galactic a ajuns joi in spatiu, a anuntat compania fondata de miliardarul Richard Branson. Este o etapa importanta pentru aceasta companie, noteaza AFP.Compania, fondata in 2004, ajunsese deja de cinci ori in spatiu, dar pana acum doar cu…