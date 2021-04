Casnicia Reginei Elisabeta cu Prințul Philip, in imagini Regina Elisabeta și Prințul Philip au sarbatorit nu doar nunta de aur (50 de ani) sau cea de diamant (60 de ani), ci in 2018 au celebrat 70 de ani de casatorie, nunta de platina. Cei doi și-au unit destinele in 1947, iar mariajul lor a durat 73 de ani, pana cand Prințul Philip a murit la varsta de 99 de ani. Iata cateva imagini de colecție surprinse de-a lungul acestor frumoși ani. Prințesa Elisabeta și Philip Mountbatten la Palatul Buckingham (10 iulie 1947) Aceasta este fotografia oficiala care le anunța public logodna. Prințesa Elisabeta…