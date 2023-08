Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile locuințelor din Romania au crescut mult in ultimii ani, romanii interesați sa-și cumpere o locuința fiind de acord ca au devenit scumpe . De cealalta parte, dezvoltatorii se plang de faptul ca au crescut costurile de construcție, ceea ce le...

- Valoarea creditelor ipotecare acordata in Romania, in primul trimestru al anului, a fost de 1,1 miliarde de euro, in crestere cu 1,3% fata de aceeasi perioada din 2022, iar 58,2% dintre locuintele vandute au fost cumparate cu bani cash, reiese dintr-un raport realizat de o companie de consultanta imobiliara,…

- Aproximativ 33.000 de unitați individuale au fost vandute in Romania , in primul trimestru din 2023, conform datelor publicate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Volumul unitaților vandute este cu 10.000 mai mic fața de perioada similara din 2022, o scadere de 23%. Aceasta…