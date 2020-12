Stiri pe aceeasi tema

- Italia se pregatește de lockdown in perioada Sarbatorilor, pentru a limita cat mai mult raspandirea virusului. Noile restricții impuse de autoritaților italiene vor intra in vigoare pe 20 decembrie, weekendul de dinainte fiind considerat ultimul „liber”, inainte de Craciun și Revelion. Intre 24 și 27…

- LISTA OFICIALA… Biroul Electoral Central a prezentat, sambata, rezultatele finale la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, dupa soluționarea contestațiilor. Potrivit BEC, procedura de atribuire a mandatelor va fi efectuata in urmatoarele zile. Județul Vaslui are zece mandate de parlamentari,…

- Un atentat a avut loc in aceasta dimineata, la Londra, in jurul orei locale 09.30. O mașina a urcat pe trotuar și a lovit mai mulți pietoni, potrivit poliției, care a anunțat ca nu au fost facute arestari și ancheta continua. Atentat la Londra. Mai multe echipaje de poliție și ambulanțe se afla la fața…

- INCONSTIENTI…Politistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in timp ce conduceau sub influenta alcoolului, fara permis auto, iar unii dintre ei au fost implicati si in accidente. Toti s-au ales cu…

- Blue Air devanseaza cu o luna reluarea zborurilor internaționale de la Cluj Napoca, prevazuta inițial pentru sfarșitul lunii martie și anunța 13 destinații noi. Incepand cu 1 martie 2021, Blue Air va introduce 13 rute noi care vor conecta Clujul cu destinații-cheie din Europa. Noile…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a tinut miercuri seara o declaratie de presa in care a anuntat un lockdown total in tara, incepand de vineri. Noile restrictii vor ramane in vigoare cel putin pana la 1 decembrie. Singura exceptie o reprezinta scolile, cresele, liceele si colegiile, care vor ramane…

- Proteste violente impotriva restricțiilor au avut loc in nordul Italiei, la Torino și Milano. Noile masuri impotriva pandemiei de COVID-19 au dus la adevarate confruntari cu poliția și atacuri violente ale protestatarilor, care au aruncat cu petarde, au distrus și furat din magazine, potrivit The Guardian.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Vaslui a adoptat o noua hotarare prin care se aproba suspendarea cursurilor școlare organizate in scenariul nr. 1 și 2 in 53 de clase din 13 unitați de invațamant. Motivul il reprezinta confirmare unor cazuri noi de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, iar…