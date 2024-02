Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, sambata dupa-amiaza, pe Calea Unirii din Suceava, din nou pe porțiunea dintre Grupul școlar și Centru. Cele doua autoturisme erau in urcare iar impactul inițial a fost fața-spate.Pompierii militari ajunși la fața locului au gasit doua ...

- Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte al PNL și șef al CJ Suceava, a lansat o provocare pentru președintele AUR, George Simion, privind o candidatura locala, in condițiile in care reprezentanții AUR au manifestat contra liberalului in ultimele doua zile.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, pana vineri dimineata, vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei in zonele joase si ninsori, in zona de munte. Pentru zonele aflate la altitudini mai mari de 1.700 de metri, a fost emis Cod galben de viscol, scrie News.ro…

- Cu toate ca au un program aglomerat, cu spectacole prin județ, la Arhiepiscopie, la un concert caritabil și alte evenimente, talentații membri ai Grupului vocal instrumental Suha, de la Școala nr. 2 Malini, au venit cu colinda și la redacția Monitorul de Suceava. Mai bine spus, cu un program de ...

- PNL Suceava pierde primul primar in funcție la alegerile locale de anul viitor. Actualul primar liberal din Malini, Petru Nistor, va candida pentru un nou mandat din partea PSD. Informația a fost confirmata de președintele Organizației Județene a PSD Suceava, senatorul Ioan Stan. Acesta a precizat ...

- La finele saptamanii trecute, Școala Gimnaziala ,,Nicolae Labiș" Malini a fost gazda Cercului pedagogic al bibliotecarilor școlari/profesorilor documentariști/responsabililor de structura info-documentara din județul Suceava, eveniment educațional cu tema „Biblioteca ...

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineața, in centrul localitații Malini, județul Suceava. Pompierii au gasit o spalatorie și o vulcanizare auto in flacari, care apoi s-au extins și la acoperișul unui magazin mixt.La sosirea echipajelor, ardeau generalizat o spalatorie și o vulcanizare auto, iar…