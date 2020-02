Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Galati s-a ales cu dosar penal pentru mai multe fapte, dupa ce, beat si fara permis, s-a rasturnat cu o masina neinmatriculata, care a luat foc, informeaza sambata Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin,…

- Un tanar de 25 ani, din Galati, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de jandarmi, baut si fara permis de conducere, la volanul unei masini fara numere de inmatriculare si cu farurile stinse, se arata intr-o informare transmisa, sambata, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.…

- La data de 22 ianuarie a.c., polițiști din cadrul din cadrul Politiei Orasului Tismana au identificat in trafic un tanar, de 21 de ani, din municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, in timp ce conducea o autoutilitara, pe raza orașului Tismana, fara a poseda permis de conducere pentru vreo categorie…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa amiaza, pe una dintre cele mai circulate șosele din Banat. Mașina de Poliție era in misiune, și insoțea o ambulanța care aducea un pacient cu probleme psihice din Teleorman la un spital de psihiatrie din Timiș. Accidentul s-a petrecut in apropiere de Caransebeș,…

- Trei tineri, cu varste de 25 și 26 de ani, au luat viața in piept și s-au pus pe fapte mari, la fel cum am vazut ei in filmele de acțiune. Dar aventura n-a durat mult. Duminica dimineața in jurul orei 4, cei trei, cu fețele acoperite, au incercat sa patrunda intr-un magazin de pe …

- Un tanar din comuna Noșlac a ajuns dupa gratii, fiind condamnat la inchisoare pentru conducere fara permis. A fost prins la volanul unei mașini neinmatriculate. Potrivit IPJ Alba, joi, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mures l-au depistat și reținut pe un tanar de 23 de ani, din comuna Noșlac,…

- Un barbat a ramas ca prin minune cu viata dupa ce a pierdut controlul asupra volanului masinii si s-a rasturnat in apropiere de lacul Ghidighici. Accidentul s-a produs noaptea trecuta. Despre aceasta a scris pe o retea de socializare proprietarul automobilulul Opel Vectra.

- Un acccident rutier s-a produs duminica, 24 noiembrie, pe drumul judetean 175, din judetul Suceava. Soferul de 18 ani conducea un Jeep cu volanul pe partea dreapta. El se afla in masina impreuna cu doi prieteni, unul de 18 ani si celalalt de 17 ani. Accidentul rutier s-a produs duminica, 24 noiembrie,…