Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul meditreanean care loveste la noi face ravagii si la vecini. In Serbia si Bosnia, autoritatile au declarat stare de urgenta din cauza inundatiilor. Raurile au distrus drumuri si poduri si au lasat zeci de localitati izolate.

- Pericolul inundațiilor și viiturilor nu a trecut. ANM anunța noi ploi torențiale, la sfarșitul acestei saptamani Inundațiile și viiturile au facut prapad in mai multe localitați din Alba și din țara in ultimele zile, iar pericolul nu a trecut. La sfarșitul acestei saptamani sunt așteptate noi ploi torențiale,…

- ISU Caraș-Severin a intervenit duminica, in urma ploilor torentiale, pentru evacuarea apei din mai multe curți, garaje și din subsolul unui bloc de locuințe din Reșița. Un tren a fost anulat, altul intarziat.

- Puhoaiele de apa care au inundat strazile si casele din Resita si au luat pe sus zeci de mașini au lasat prapad in urma. Fenomenele meteo extreme au lovit din plin si mica localitate Secu din apropierea municipiului.

- Inundatiile din Somalia au fortat aproape un sfert de milion de persoane sa-si paraseasca locuintele dupa ce raul Shabelle (centru) s-a revarsat si a inundat orasul Beledweyne, in contextul celei mai severe secete din aceasta tara in ultimele patru decenii, potrivit guvernului, informeaza Reuters.Agentiile…

- ȘOPOTU NOU – Mai multe tronsoane din Șopotu Nou sunt curs de asfaltare. Altele noi sunt in vizor. Am reținut asta din declarația primarului Paun Baba, care ne-a vorbit despre proiectul in valoare de peste doua milioane de euro, finanțat prin PNDL 2 și aflat in execuție! Este vorba despre 10,7 km de…

- Inmormantarea unui barbat din judetul Gorj, decedat la varsta de 50 de ani, a fost amanata dupa ce politistii au dispus ridicarea cadavrului si realizarea unei necropsii, in conditiile in care fratele vitreg al mortului a reclamat ca are suspiciuni cu privire la cauzele decesului. Initial, medicul de…

- Circulatia rutiera va fi permisa, incepand de sambata, pe DN 57, in zona localitatii Berzasca, judetul Caras-Severin, pe o perioada de 10 minute la un interval de 30 de minute, doar pe timpul zilei. In zona se fac, in continuare, lucrari de curatire a versantului, dupa ce drumul a fost inchis din cauza…