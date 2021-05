Preoții catolici au lansat luni o acțiune radicala in Germania, cu scopul de a binecuvanta casatoria cuplurilor de același sex, la care Vaticanul și-a reafirmat recent opoziția stricta. Peste 100 de biserici din țara organizeaza ceremonii de nunta deschise „tuturor celor care se iubesc”, homosexuali sau lesbiene, aderand astfel la inițiativa „dragostea caștiga” lansata de […] The post Casatoriile gay - preoții germani sfideaza Vaticanul first appeared on Ziarul National .