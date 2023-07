Stiri pe aceeasi tema

- Locuința primarului din Hay-les-Roses, un orașel de langa Paris, a fost ținta unui atac cu o mașina care a luat foc, in noaptea de sambata spre duminica. Edilul a calificat atacul ca fiind „o tentativa de asasinat” asupra familiei sale și a spus ca soția sa și unul dintre cei doi copii au fost raniți,…

- Franta a petrecut, joi spre vineri, a treia noapte in haosul violentelor urbane dupa moartea unui adolescent langa Paris, ucis de un politist care a fost arestat si inculpat pentru omor voluntar.

- Protestele violente din Franța din noaptea de miercuri spre joi au fost folosite pentru o tentativa de evadare in masa din inchisoarea Fresnes din zona extinsa a Parisului. Mai mulți barbați imbracați in negru și purtand cagule au incercat sa patrunda in penintenciar și sa ajute deținuți sa evadeze.

- Luni, au avut loc noi proteste violente la Paris si la Nantes. Manifestanții au avariat cladiri de birouri, printre care banci și companii de asigurare. Patru persoane au fost arestate pentru aruncarea de proiectile. 80.000 de oameni pe strazi, la Nantes Aproximativ 80.000 de persoane se aflau la protestele…

- Protestele violente continua in Franta, asta in timp ce presedintele Emmanuel Macron insista ca proiectul care prevede majorarea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani va intra in vigoare in aceasta toamna.

- Zeci de persoane au fost retinute in Franta in cursul protestelor fata de reforma pensiilor desfasurate joi, iar cel putin zece agenti ai fortelor de ordine au fost raniti in confruntari cu demonstranti, anunta autoritatile de la Paris.

- Zeci de persoane au fost retinute in Franta in cursul protestelor fata de reforma pensiilor desfasurate joi, iar cel putin zece agenti ai fortelor de ordine au fost raniti in confruntari cu demonstranti, anunta autoritatile de la Paris, scrie Mediafax.Potrivit Ministerului francez de Interne, aproximativ…

- Este o noua zi de proteste si greve la nivel national in Franta din cauza reformei controversate a pensiilor, iar primele incidente au izbucnit deja la Paris, in cursul dupa-amiezii, in special in jurul restaurantului La Rotonde, unde Emmanuel Macron a sarbatorit prima dintre victoriile sale prezidentiale,…